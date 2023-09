Promo Burger King September 2023: Beli 8 Crispy Chicken Mulai Rp 88.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Burger King pada September 2023.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Burger King kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo Burger King kali ini menawarkan 8 potong ayam crispy yang dapat dinikmati dengan harga mulai Rp 88.000.

“Kalian bisa menikmati 8 potong ayam juicy Burger King dengan harga mulai Rp 88.000,” tulis Burger King Indonesia dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo ini berlaku khusus di hari Jumat selama bulan September

- Promo berlaku di outlet Burger King seluruh Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist

- Promo berlaku untuk transaksi melalui BK App untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan Delivery

- Promo berlaku dengan menunjukkan postingan promo ini ke kasir saat pembelian

- Harga belum termasuk PPn 10 persen

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)