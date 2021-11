Alasan Kenapa India yang Vaksinasinya Rendah tapi Tingkat Kasus Covid-19 Landai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Covid-19 di Indonesia yang terus menurun perlu disyukuri.

Namun dalam merespons hal itu pemerintah perlu menekan semaksimal mungkin kasus penularan kasus di tanah air.

Apalagi, vaksinasi lengkap Covid-19 RI masih di bawah 50 persen.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama memaparkan, India dapat menjadi contoh negara yang kasusnya tetap terjaga melandai sejak beberapa bulan yang lalu, namun juga memiliki cakupan vaksinasi di bawah 50 persen.

"Salah satu analisa kenapa India dapat menjaga kasusnya tetap rendah adalah sudah cukup banyaknya penduduk yang ternyata sudah punya antibodi terhadap virus SARS CoV-2 penyebab Covid-19," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Senin (22/11/2021).

Data akhir Oktober 2021 menunjukkan 97 persen penduduk New Delhi sudah memiliki antibodi dalam derajat tertentu, baik karena sudah divaksin Covid-19 maupun karena sudah tertular secara alamiah.

Laporan seropositif 97 persen ini adalah survei keenam yang dilakukan di New Delhi.

Angka-angka sebelumnya memang menunjukkan kenaikan secara bertahap, mulai dari 22,8 persen pada Juli 2020, 28,7 persen di Agustus 2020, 25,1 persen pada September 2020, 25,5 persen di Oktober dan 56,13 persen pada Januari 2021.

Selain survei berkala ada juga survei-survei berskala cukup besar seperti yang dilakukan “All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)” yang mendapatkan angka seropositifas di New Delhi adalah 67 persen pada puncak gelombang yang lalu, dan survei pada “Council of Science and Industrial Research” di New Delhi yang menunjukkan seroprevalensi 80 persen beberapa waktu setelah puncak.