Pasien Covid-19 Varian Omicron Wajib Isolasi di Rumah Sakit, Ini Penjelasannya

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kesehatan telah memberikan aturan mengenai isolasi pasien Covid-19 varian Omicron.

Perlu diketahui, berdasarkan technical brief WHO per tanggal 23 Desember 2021, disebutkan tingkat penularan varian Omicron lebih cepat dibandingkan varian Delta.

Selain potensi penularan yang lebih cepat, varian Omicron dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin, serta bukti awal peningkatan risiko reinfeksi jika dibandingkan dengan varian lainnya.

Mengingat ancaman varian Omicron membutuhkan respons cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan, perlu diatur upaya pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19 varian Omicron yang lebih ketat, termasuk pelaksanaan karantina bagi kontak erat dan isolasi bagi kasus probable atau terkonfirmasi.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/1391/2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529).

Dijelaskan dalam SE, seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron (B.1.1.529.), baik yang bergejala (simptomatik) maupun tidak bergejala (asimptomatik), harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

Kasus probable varian Omicron, yakni kasus konfirmasi Covid-19, yang hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif S-Gene Target Failure (SGTF) atau uji deteksi Single Nucleotide Polymorphism (SNP) berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) mengarah ke varian Omicron.

Sedangkan, kasus konfirmasi varian Omicron yaitu kasus konfirmasi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan sekuensing positif Omicron SAR-COV-2.

Lantas, kapan pasien Covid-19 varian Omicron bisa dikatakan sembuh?

Berikut kriteria sembuh dan selesai isolasi pasien Covid-19 varian Omicron: