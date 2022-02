Puncak Varian Omicron Bisa 300 Ribu Sehari, Kasus Covid-19 di Tangerang-Bekasi Lampaui Puncak Delta

TRIBUNNEWS.CM, JAKARTA - Kasus penularan Covid-19 varian Omicron terus melonjak. Di beberapa

daerah, jumlah penularannya bahkan sudah melampaui puncak kasus Covid-19 varian Delta yang terjadi pada tahun lalu.

Hal ini diketahui dari data aksus di Tangerang dan Bekasi.

Baca juga: Menkes: Kasus Omicron di Tangerang dan Bekasi Lampaui Rekor Varian Delta, Jakarta dan Bali Menyusul

Baca juga: Kasus Covid-19 Varian Omicron di Amerika Serikat Capai 799.000, Lima Kali Lebih Tinggi dari Delta

"Betul. Tangerang dan Bekasi, jumlah kasus sudah melampaui puncak Delta," kata Menteri

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Minggu (6/2/2022).

Budi menyebut wilayah lain seperti DKI Jakarta dan Pulau Bali akan mengalami hal serupa.

"DKI dan Bali will follow very soon," ujarnya.

Dari data yang dipaparkan Kementerian Kesehatan, kasus positif Covid-19 di Jakarta saat ini masih yang tertinggi.

Menkes Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/12/2021). (istimewa)

Kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah mencapai di atas 8.000.

Sedangkan Tangerang di atas 3.000; Bekasi di angka 3.000.

Depok tercatat di angka di atas 1.600.

Budi menyebut kenaikan kasus Covid-19 ini masih akan terjadi dalam dua sampai tiga

pekan ke depan.