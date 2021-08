Ketua DPD RI Tinjau Command Center Sumedang

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meninjau Command Center Kabupaten Sumedang yang berada di Lantai III Gedung Utama Setda, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Sabtu (21/8/2021).

LaNyalla berharap percepatan transformasi digital di Kabupaten Sumedang berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.

"Saya lihat sangat bagus, menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menuntut serba cepat. Tapi tentu output atau yang kita lihat nanti adalah hasilnya. Semoga mempercepat pembangunan dan kesejahteraan warga Sumedang," kata LaNyalla.

Dalam pemaparannya Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menjelaskan bahwa big data di Command Center tidak hanya menyajikan data secara digital tapi dijadikan informasi untuk pengambilan kebijakan.

"Jadi tidak hanya pemantauan CCTV saja. Ini sangat lengkap. Data-data tersebut kita gunakan untuk mengambil kebijakan berdasar fakta, knowledge, insight, dan wisdom,” ujarnya.

Berbagai aplikasi yang menyangkut pelayanan publik dan pemerintahan sudah terintegrasi di Command Center. Mulai e-Office, e-Sakip, Markonah, Mauneh, Maijah, Mauti, Amari, Tahu Sumedang, dan Sitabah.

”Data-data disajikan lengkap by name by addres,” papar Dony.

Ditambahkannya, pemanfaatan teknologi informasi berguna untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan yang efektif.

Di dalam Command Center juga ada penilaian pegawai, dari mulai sekda sampai staf golongan I. Sehingga bisa digunakan untuk memutuskan pegawai terbaik tanpa testing lagi.

Kelebihan lainnya adalah adanyah aplikasi e-office, sistem penanggulangan stunting, perizinan, pariwisata dan lainnya.(*)