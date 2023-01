Jadwal Knockout Stage M4 World Championship dan Jam Tayangnya, Mulai 7 Januari, Falcon vs ONIC

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal M4 World Championship yang telah memasuki babak Knockout Stage, mulai Sabtu (7/1/2023) mendatang.

Pada babak Knockout Stage M4 World Championship, ONIC Esports dan RRQ Hoshi yang datang sebagai wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket Upper Bracket.

Keberhasilan ONIC Esports bersama RRQ Hoshi meraih tiket Upper Bracket tak lain setelah finish di dua besar fase grup.

ONIC Esports menjadi runner-up Grup B, begitupun juga dengan RRQ Hoshi yang finish peringkat kedua Grup C.

Klasemen akhir fase grup M4 World Championship. Seluruh peserta lolos ke Knockout Stage. Tim peringkat 1 dan 2 mendapatkan tiket Upper Bracket sedangkan urutan ketiga hingga empat harus puas berjuang dari Lower Bracket.

Calon lawan ONIC Esports maupun RRQ Hoshi juga dari tim yang mendapatkan Upper Bracket M4 World Championship.

ONIC Esports dijadwalkan bertandingan lebih dahulu melawan Falcon Esports asal Myanmar.

Sementara RRQ Hoshi bertemu TODAK yang berasal dari Malaysia.

Rencananya KnockOut Stage M4 World Championship berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Pada babak tersebut mulai diberlakukan sistem gugur, di mana tim yang menelan kekalahan di Lower Bracket akan secara otomatis tersingkir.

Adapun format yang digunakan juga beragam. Laga Best of Three (BO 3) akan digunakan pada pertandingan Lower Bracket.

Kemudian saat Upper Bracket dan Perempat Final, maka format pertandingan beralih menjadi Best of Five (BO 5).

Daftar Tim Knockout Stage M4 World Championship:

Upper Bracket

Wakil Grup A: Falcon Esports, Blacklist International.

Wakil Grup B: ONIC Esports, TODAK