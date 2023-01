Jadwal MCS Season 3 yang Diikuti 8 Tim, Dimulai 31 Januari 2023

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen MLBB Competitive Series (MCS) Season 3 yang dimulai dari Group Stage.

Babak Group Stage sendiri digelar pada 31 Januari hingga 3 Februari 2023 yang terbagi menjadi 2 grup.

Tiap grup terdiri dari 4 tim yang berarti dalam turnamen MCS Season 3 diikuti oleh 8 tim eSports di Indonesia.

Anda dapat menyaksikan keseruan turnamen tersebut lewat kanal YouTube di UPointEsports.

Berikut Jadwal Lengkap Group Stage MCS Season 3:

Group A

Selasa, 31 Januari 2023

Pukul 16.00 WIB - Alter Ego X vs Rebellion Sinai

Pukul 18.00 WIB - Bigetron Beta vs Rebellion Sinai

Pukul 20.00 WIB - Aura Blaze vs Alter Ego X

Kamis, 2 Februari 2023

Pukul 16.00 WIB - Bigetron Beta vs Aura Blaze

Pukul 18.00 WIB - Alter Ego X vs Bigetron Beta

Pukul 20.00 WIB - Aura Blaze vs Rebellion Sinai

Group B

Rabu, 1 Februari 2023

Pukul 16.00 WIB - RRQ Sena vs Geek Slate Jr

Pukul 18.00 WIB - Geek Slate Jr vs EVOS Icon

Pukul 20.00 WIB - RRQ Sena vs Kagendra

Jumat, 3 Februari 2023