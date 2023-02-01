eSports
Jadwal MDL PH Season 1 Resmi Diumumkan, Simak Tanggal Main dan Daftar Timnya
Turnamen MLBB Filipina, Mobile Legends Development League (MDL) PH Season 1 bakal bergulir 15 Februari 2023.
Penulis:
Isnaini Nurdianti
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
Tangkap Layar Facebook MDL Philippines
Turnamen MLBB Filipina, Mobile Legends Development League (MDL) PH Season 1 bakal bergulir 15 Februari 2023.
TRIBUNNEWS.COM - Tanggal dimulainya turnamen MLBB Filipina, Mobile Legends Development League (MDL) PH Season 1 telah resmi diumumkan.
Dikutip dari akun Facebook resmi MDL Philippines, MDL PH season 1 bakal bergulir 15 Februari 2023.
"Catat tanggalnya! 15 Februari adalah awal dari MDL PH Musim 1 yang sangat dinantikan!," bunyi pernyataan akun Facebook MDL Philippines.
Dalam season pertamanya, MDL PH bakal diikuti oleh 10 tim.
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Daftar Tim Peserta MDL PH Season 1
1. Blacklist International Academy
2. ECHO Academy
3. Nexplay EVOS Tiger Club
4. Smart Omega NEOS
5. BREN x Euphoria Esports
6. ONIC Arsenals
7. GameLab
8. RSG PH Academy
9. TNC NEO
Sumber: TribunSolo.com
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