eSports
Saudara Esports Juara Turnamen Free Fire ESL Snapdragon Mobile Challenge
Berikut hasil turnamen Free Fire edisi ESL Snapdragon Mobile Challange pada Minggu (5/2/2023). Dimana Saudara Esports keluar sebagai juaranya.
Penulis:
Muhammad Ali Yakub
Editor:
Drajat Sugiri
TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil turnamen Free Fire edisi ESL Snapdragon Mobile Challenge yang digelar di Jakarta, Indonesia, Minggu (5/2/2023).
Dimana tim tuan rumah yaitu Saudara Esports keluar sebagai juaranya.
Dengan mengemas 149 poin dan booyah sekali membuatnya keluar sebagai juara ESL Snapdragon Mobile Challenge.
Sedangkan dua perwakilan dari Indonesia lainnya berhasil finis diurutan ke-2 dan ke-9
Adalah First Raiders Eclipse berada diurutan ke-2 dan EVOS Divine harus puas finis diurutan ke-9.
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Berikut rekap pertandingan final ESL Snapdragon Mobile Challenge (dikutip dari Liquidpedia):
- Round 1
Booyah: First Raiders Eclipse
Kills: 9
- Round 2
Booyah: Attack All Around
Kills: 13
- Round 3
Booyah: King of Gamers Club
Kills: 13
- Round 4
Booyah: Heavy
Kills: 8
- Round 5
Booyah: EVOS Phoenix
Kils: 9
- Round 6
Booyah: EVOS Phoenix
Kils: 11
- Round 7
Booyah: EVOS Devine
Kils: 7
- Round 8
Booyah: First Raiders Eclipse
Kils: 14
- Round 9