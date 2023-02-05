eSports

Saudara Esports Juara Turnamen Free Fire ESL Snapdragon Mobile Challenge

Berikut hasil turnamen Free Fire edisi ESL Snapdragon Mobile Challange pada Minggu (5/2/2023). Dimana Saudara Esports keluar sebagai juaranya.

Editor: Drajat Sugiri
zoom-inlihat foto Saudara Esports Juara Turnamen Free Fire ESL Snapdragon Mobile Challenge
Instagram @saudara_esports
Saudara Esports divisi Free Fire. Berikut hasil turnamen Free Fire edisi ESL Snapdragon Mobile Challange pada Minggu (5/2/2023). Dimana Saudara Esports keluar sebagai juaranya. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil turnamen Free Fire edisi ESL Snapdragon Mobile Challenge yang digelar di Jakarta, Indonesia, Minggu (5/2/2023).

Dimana tim tuan rumah yaitu Saudara Esports keluar sebagai juaranya.

Dengan mengemas 149 poin dan booyah sekali membuatnya keluar sebagai juara ESL Snapdragon Mobile Challenge.

Sedangkan dua perwakilan dari Indonesia lainnya berhasil finis diurutan ke-2 dan ke-9

Adalah First Raiders Eclipse berada diurutan ke-2 dan EVOS Divine harus puas finis diurutan ke-9.

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Free Fire Battle in Style - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Sabtu 19 November 2022, segera tukarkan dengan hadiah menarik.
Free Fire Battle in Style - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire terbaru pada hari ini, Sabtu 19 November 2022, segera tukarkan dengan hadiah menarik. (ff.garena.com)

Berikut rekap pertandingan final ESL Snapdragon Mobile Challenge (dikutip dari Liquidpedia):

  • Round 1

Booyah: First Raiders Eclipse
Kills: 9

  • Round 2

Booyah: Attack All Around
Kills: 13

  • Round 3

Booyah: King of Gamers Club
Kills: 13

  • Round 4

Booyah: Heavy
Kills: 8

  • Round 5

Booyah: EVOS Phoenix
Kils: 9

  • Round 6

Booyah: EVOS Phoenix
Kils: 11

Hasil Grand Final ESL Snapdragon Mobile Challange
Hasil Pertandingan Grand Final ESL Snapdragon Mobile Challange.
  • Round 7

Booyah: EVOS Devine
Kils: 7

  • Round 8

Booyah: First Raiders Eclipse
Kils: 14

  • Round 9
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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Saudara Esports
Free Fire
eSports
First Raiders Eclipse
ESL Snapdragon Mobile Challenge
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