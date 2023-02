Garena Umumkan Turnamen ASL Spring 2023: Lengkap Format dan Tanggalnya, Redeem Kode Menanti di Final

Turnamen AOV ASL Spring 2023 dan 7 tim yang berlaga. Garena selaku publisher AOV akhirnya umumkan tanggal resmi dimulainya Gelaran Arena of Valor Star League (ASL) Spring 2023 pada Jumat (10/2/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Garena selaku publisher Arena of Valor (AOV) akhirnya mengumumkan tanggal resmi dimulainya gelaran Arena of Valor Star League (ASL) Spring 2023.

ASL Spring 2023 nampaknya memilih pada Jumat (10/2/2023) sebagai tanggal bermainnya.

Pada ASL Spring 2023 ini akan mempertemukan tujuh tim terbaik dari negara Indonesia yang sebelumnya berhasil menyingkirkan wakil dari Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina di ASL B Series 2023.

Nantinya semua tim tersebut akan saling bertanding guna memperebutkan gelar juara dan total hadiah sebesar Rp 365 juta.

Sedangkan untuk juara pertama akan membawa pulang hadiah sebesar Rp 150 juta.

Nantinya sang pemenang akan berkesempatan tampil di level yang lebih tinggi yaitu turnamen AOV berskala internasional.

Pada ASL Spring 2023 ini juga akan diikuti oleh sebanyak 7 tim asal Indonesia yang berhasil lolos dari ASL B Series 2023 usai menyingkirkan tim-tim asal Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Sementara itu tim yang lolos melalui ASL B ialah Hertz, Crazy Goat dan FKL Bankai.

Sedangkan 4 tim lainnya merupakan tim yang berasal dari Winter 2022.

Keempat tim tersebut adalah Dewa United Esports, Kagendra, Draven dan Aesir.

ASL Spring 2023 dijadwalkan terbagi ke dalam 3 fase, yaitu Group Stage, Playoffs, dan Grand Final.

Babak Group Stage ASL 2023 Spring akan berlangsung mulai 10- 26 Februari 2023.

Sementara itu format pada babak Group Stage ASL Spring 2023 menggunakan format sistem Best of Five (Bo5).

Kemudian 4 tim teratas akan melanjutkan perjalanannya kembali di babak Playoffs.