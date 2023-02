Jadwal MDL ID Season 7 Hari Ini, 21 Februari: Alter Ego X vs EVOS Icon Jam 14.20 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal MDL ID Season 7 (Mobile Legends: Bang Bang Development League) hari ini, Selasa (21/2/2023).

Pada pertandingan hari ini merupakan laga hari kedua di minggu ketiga atau week 3 dari ajang MDL ID Season 7.

Sementara itu, 5 laga bakal tersaji pada pertandingan hari ini.

Pertandingan hari ini buka dengan laga menarik antara Bigetron Beta vs Pendekar Esports.

Namun, semua mata bakal tertuju pada satu pertandingan dari tim MPL.

Adalah pertandingan antara Alter Ego X vs EVOS Icon.

Update klasemen Open Conference (Grup A) MDL ID Season 7 setelah menyelesaikan Week 3 Day 1, Senin (20/2/2023) (Tangkapan layar YouTube Mobile Legends Indonesia)

Untuk saat ini Bigetron Beta bertengger di pucuk klasemen Grup A dengan torehkan 5 kemenangan beruntun.

Sedangkan di Grup B dipimpin oleh A8 Pabz dengan torehkan 4 kemenangan dan 2 hasil kalah.

Jika dipertandingan hari ini Bigetron Beta menang, bisa dipastikan jalur menuju babak playoffs makin terbuka lebar.

Sebab Bigetron Beta merupakan satu-satunya tim di ajang MDL Season 7 yang belum pernah menelan kekalahan.

Sementara itu semua laga pada babak regular season atau group stage menggunakan format Best of Three (Bo3).

Seluruh pertandingan MDL ID Season 7 bisa disaksikan melalui YouTube dan Facebook MDL Indonesia.

Live Streaming

Klik Di Sini