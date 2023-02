Jadwal Turnamen Dota 2 di Lima Major Hari Ini Lengkap Beserta Klasemennya

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Dota 2 di Lima Major hari ini, Jumat (24/2/2023) malam hari.

Berlangsung di ibukota Peru yaitu Lima, turnamen Dota 2 pada hari ini bakal menyuguhkan 16 pertandingan seru.

16 laga tersebut terbagi menjadi 2 grup dan menggunakan format pertandingan Best of Two (Bo2).

Sementara itu, ada 2 pemain asal Indonesia yang ikut serta pada Lima Major kali ini.

Adalah Mikoto yang tergabung dengan tim Talon Esports. Sedangkan Whitemon yang saat ini membela TSM.

3 Lokasi Major Dota Pro Circuit 2023. (Tangkapan Layar Twitter @Wykrhm Reddy)

Link Live Streaming

Pada Lima Major kali ini, tiap grup bakal diambil 4 perwakilan terbaik untuk lolos ke playoffs.

Sementara itu, TSM bakal melakoni 2 laga pada hari ini dengan melawan Execration dan Evil Evil Geniuses.

Sedangkan untuk Talon Esports bakal melawan tim juara The International 11 (TI11) yaitu Team Spirit.

Kemudian berlanjut melawan juara asal negara China, PSG.LGD.

Meski diatas kertas Talon Esports diprediksi menelan kekalahan.

Mikoto dkk tak bisa dianggap remeh pada turnamen Lima Major kali ini.

Sebab, hingga hari ini Talon Esports menduduki peringkat kedua dengan torehkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Simak jadwal Lima Major yang telah dirangkum dalam artikel dibawah ini:

Jadwal Lima Major

Grup A

Jumat, 24 Februari 2023 (malam hari)

Pukul 22.00 WIB - EHOME vs Evil Geniuses

Pukul 22.00 WIB - Execration vs TSM

Pukul 22.00 WIB - PSG.LGD vs Tundra Esports

Pukul 22.00 WIB - Team Spirit vs Talon Esports

Sabtu, 25 Februari 2023 (dini hari)

Pukul 02.00 WIB - Execration vs Gaimin Gladiators

Pukul 02.00 WIB - Evil Geniuses vs Tundra Esports

Pukul 02.00 WIB - EHOME vs TSM

Pukul 02.00 WIB - PSG.LGD vs Talon Esports

Grup B

Sabtu, 25 Februari 2023 (dini hari)

Pukul 00.00 WIB - Knights vs Beastcoast

Pukul 00.00 WIB - Shopify Rebellion vs Geek Slate

Pukul 00.00 WIB - Team Aster vs Entity

Pukul 00.00 WIB - HellRaisers vs BetBoom Team

Pukul 04.00 WIB - Team Liquid vs Geek Slate

Pukul 04.00 WIB - Beastcoast vs Entity

Pukul 04.00 WIB - Shopify Rebellion vs Knights

Pukul 04.00 WIB - Team Aster vs HellRaisers

Muerta hero terbaru Dota 2 yang dikabarkan akan rilis di tahun 2023. (Twitter @ONEEsports)

Klasemen Grup A

1. Gaimin Gladiator | 3-1-0 | 7-1

2. Talon Esports | 2-2-0 | 6-2

3. Team Spirit | 2-1-1 | 5-3

4. Tundra Esports | 2-1-1 | 5-3

5. TSM | 1-0-3 | 2-6

6. Evil Geniuses | 0-2-1 | 2-4

7. Execration | 0-2-1 | 2-4

8. PSG.LGD | 0-2-1 | 2-4

9. EHOME | 0-1-2 | 1-5

Klasemen Grup B

1. Team Liquid | 3-1-0 | 7-1

2. Shopify Rebellion | 2-2-0 | 6-2

3. Entity | 2-1-1 | 5-3

4. Geek Slate | 2-0-1 | 4-3

5. Beastcoast | 0-3-0 | 3-3

6. BetBoom Team | 0-3-1 | 3-5

7. Team Aster | 0-3-0 | 3-3

8. HellRaisers | 0-1-3 | 1-7

9. Knights | 0-0-3 | 0-6

Keterangan:

#Peringkat Tim | Menang-Seri-Kalah | Menang Rounds-Kalah Rounds

