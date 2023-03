Jadwal Playoff Valorant Challengers Split 1, Upper dan Lower Bracket Mulai Rabu 8 Maret 2023

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran turnamen Valorant Challengers Indonesia Split 1 telah memasuki babak playoff.

Total ada 6 tim Valorang yang lolos ke babak playoff setelah melalui fase grup.

Babak playoff Valorant Challengers Indonesia Split 1 dijadwalkan mulai, Rabu (8/3/2023) hingga Minggu (12/3/2023).

Jadwal Playoff Valorant Challengers Indonesia Split 1 2023 yang dimulai tanggal 8-12 Maret. (Tangkapan Layar @Liquipedia.net)

Keenam tim yang bakal berjibaku di playoff Valorant Challengers Indonesia Split 1 yakni Alter Ego, Team ARF, Dewa United, Dominatus, Bigetron Arctic dan BOOM Esports.

Nantinya format playoff Valorant Challengers Indonesia Split 1 menggunakan double elimination upper dan lower bracket.

Seluruh pertandingan (kecuali Lower Bracket Final & Grand Final) menggunakan Best of Three (Bo3).

Berikutnya Final Braket Bawah & Grand Final adalah Best of Five (Bo5).

Format terakhir yakni 4 tim terbaik akan melanjutkan perjalanannya di Split 2.

Sedangkan 2 terbawah peringkat 5 hingga 6 harus turun ke Open Qualifier Split 2.

Jadwal Playoff Valorant Challengers Indonesia Split 1

Upper Bracket Perempat Final (Rabu, 8 Maret)

Pukul 11.00 WIB - Alter Ego vs TEAM ARF (Match 1)

Pukul 14.00 WIB - Dewa United vs Dominatus (Match 2)

Upper Bracket Semifinal (Rabu, 8 Maret)

Pukul 17.00 WIB - BOOM Esports vs Winner Match 1