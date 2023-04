Dreams Tampil Apik saat EVOS Gilas Geek Slate di Playoff MPL ID Season 11, REKT: Gacor Dia!

TRIBUNNEWS.COM - Dreams berhasil tampil apik saat bantu EVOS Legends kalahkan Geek Slate di playoff turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11, Rabu (5/4/2023).

Pertandingan antara EVOS Legends vs Geek Slate kemarin memang berjalan cukup ketat.

Jika menilik performa kedua tim di babak regular, performa Geek Slate bisa dikatakan lebih apik ketimbang EVOS Legends.

Namun siapa sangka, EVOS Legends justru bisa mengandaskan perlawanan dari Geek Slate

Bertanding di JIEXPO Kemayoran Hall D2, Jakarta, EVOS Legends berhasil menumbangkan Geek Slate dengan skor tipis 3-2.

Mantan kapten EVOS Legends, Gustian Hidayat yang akrab dipanggil REKT, pun turut memuji penampilan Dreams.

Dreams tampil apik saat bantu EVOS Legends kalahkan Geek Slate di playoff MPL ID Season 11, Rabu (5/4/2023), tuai pujian dari REKT. (Tangkap Layar YouTube REKT)

Dalam video yang ia unggah di akun YouTube pribadinya, Rabu (5/4/2023), berjudul "THIS IS EVOS 2-0 JADI 3-2 KARTU AS EVOS KELUAR DI GAME TERAKHIR !! UNTUK GEEK KALIAN TTP THE BEST !!", REKT terkesima dengan penampilan pemain yang bernama asli Rachmat Wahyudi itu.

“Dreams nice banget, cakep banget performanya lagi gacor dia. Kelas dia bisa bikin panik gitu. We love you Dreams!” puji REKT.

Dalam pertandingan kemarin, Dreams memang sukses menjadi pemain kunci yang berhasil membawa EVOS meraih kemenangan di game kelima.

Hampir semua hook pentingnya, terutama di early game tepat sasaran.

Tak hanya itu, ia juga berhasil mendelay farming dari JanaaQT dan melakukan tekanan luar biasa kepada Caderaa.

Dengan kemenangan yang diraihnya, maka EVOS Legends berhak melaju ke babak semifinal upper bracket hari ini.

Di babak semifinal upper bracket, EVOS Legends sudah ditunggu ONIC Esports.

Duel ONIC Esports vs EVOS Legends tersaji pada pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming

Klik di sini>>>

Akses di sini>>>

Jadwal Babak Playoff MPL ID Season 11 Hari Ini, Kamis (5/4/2023)

Pukul 12.30 WIB - RRQ vs Alter Ego

Pukul 18.30 WIB - ONIC Esports vs EVOS Legends

Rekap Hasil Playoff MPL ID Season 11, Rabu (5/4/2023)

Bigetron Alpha 2-3 Alter Ego

EVOS Legends 2-3 atas Geek Slate

(Tribunnews.com/Isnaini Nurdianti)