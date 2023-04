Kumpulan Kode Redeem Free Fire Hari Ini 9 April 2023, Segera Tukarkan di Laman Resmi Garena

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan kode redeem Free Fire (FF) untuk hari ini, Minggu (9/4/2023).

Klaim atau tukarkan kode redeem FF di laman resmi Garena, reward.ff.garena.com.

Kode redeem terdiri dari kombinasi 12-16 karakter huruf kapital dan angka.

Perhatikan masa berlaku dan server kode redeem-nya sebelum melakukan klaim.

Game Free Fire (FF) - Simak kode redeem Free Fire (FF) terbaru hari ini, Kamis 2 Maret 2023, segera klaim dan tukarkan dengan hadiah menarik di laman reward.ff.garena.com. (freepik.com)

Baca juga: Jadwal Grand Final Free Fire FFML Season 7, Digelar 16 April 2023, Inilah Daftar 12 Tim yang Main

Dapatkan seluruh hadiahnya secara mudah dan gratis.

Tersedia skins, diamonds, voucher, koin, skins, bundles, dan item-item menarik lainnya.

Simak cara klaim kode sebelum melakukan pengeklaiman secara online.

Kumpulan Kode redeem Free Fire hari ini, 9 April 2023 (dikutip govijobs)

Reward

FF10-HXQB-BH2J (1x M1014 - Demolitionist)

FF10-1N59-GPA5 (1x Grenade-Pineapple Fizz & 1x MP5-Blood Red Weapon Loot Crate)

FF10-TXPH-7F7U (1x The Hungry Pumpkin & Urban Rager Weapon Loot Crate)

FFSHOPEE7BX2

FFMCF8XLVNKC

FFESP5M1MVB

FF10-NOIN-MV5L

FFES-P5M4-QWCH (1x Pharaoh Weapon Loot Crate & 1x Paleolithic Mask)

FF10-PRF6-299F (1x Black Rose Rocker (Mask) & 1x Justice Fighter Weapon Loot Crate)

FFES-P5MS-GX83 (1x Blue Angel - Top)

FF10-VXKE-HCPD (1x Reindeer Express & 1x Skeleton Magician Masks Loot Crate)

FF10-X5A8-9WNF (1x Psycho Maniac Head & 1x Halloween Triple Loot Crate)

FF10-TD3C-CA4R (1x Spirit of Booyah (Mask) & Special Ops Loot Crate)

FFSH-OPEE-7BX2 (1x Wasteland Vault)

FF10PRF6299F 1x Black Rose Rocker (Mask) dan 1x Justice Fighter Weapon

FF10HXQBBH2J

FF10JA1YZNYN 1x New Year Loot Box dan Cool Captain (shoes)

FF6K-GJWX-26MP

FF2K-JL22-ZYEF

MSJX8VM25B95 1x Swordsman Legends Weapon Loot Crate

W4GPFVK2MR2C Spikey Spine Weapon Loot Crate

Room cards

FF9MJ31CXKRG

FFICJGW9NKYT

FFCO8BS5JW2D

FFAC2YXE6RF2

FFICJGW9NKYT

XUW3FNK7AV8N

FF11NJN5YS3E

FF11WFNPP956

MQJWNBVHYAQM

8F3QZKNTLWBZ

J3ZKQ57Z2P2P

W4GPFVK2MR2C

WCMERVCMUSZ9

MSJX8VM25B95

RRQ3SSJTN9UK

FF7MUY4ME6S

SARG886AV5GR

FF1164XNJZ2V

FFICDCTSL5FT

PACJJTUA29UU

FFBCLQ6S7W25

TJ57OSSDN5AP

FFPLUED93XRT

R9UVPEYJOXZX

TFF9VNU6UD9J

HAYATOAVU76V

RRQ3SSJTN9UK

Outfits

ZYPP-XWRW-IAHD

FF10-617K-GUF9

FF11-9MB3-PFA5

WLSG-JXS5-KFYR

FF11-WFNP-P956

SARG-886A-V5GR

FF11-HHGC-GK3B

Y6AC-LK7K-UD1N

ZRJA-PH29-4KV5

FF11-64XN–JZ2V

FF11-DAKX-4WH

YXY3-EGTL-HGJX

B6IYCTNH4PV3

FF11NJN5YS3E

MCPTFNXZF4TA

8F3QZKNTLWBZ

FF9MJ31CXKRG

FFICJGW9NKYT

PCNF5CQBAJLK

J3ZKQ57Z2P2P

GCNVA2PDRGRZ

4ST1ZTBE2RP9

X99TK56XDJ4X

B3G7A22TWDR7X

FF7MUY4ME6SC

WEYVGQC3CT8Q

8F3QZKNTLWBZ