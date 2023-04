Farewell Bermunculan setelah MPL ID S11 Berakhir, Bigetron Alpha Resmi Lepas Marky & Coach Paulo

TRIBUNNEWS.COM - Ucapan selamat tinggal atau farewell mulai bermunculan setelah turnamen Mobile Legends MPL ID Season 11 berakhir.

Kabar terbaru datang dari Bigetron Alpha yang melepas dua pilar sekaligus yakni Marky dan Coach Paulo Expert, pada Senin (24/4/2023) sore tadi.

Bigetron Alpha mengumumkan perpisahan itu lewat akun ofisial instagram miliknya.

"THANK YOU MARKY & COACH PAULO

Perjalanan yang tidak singkat namun, sangat berarti. Kesetiaan dan determinasi yang tinggi juga selalu ditunjukkan dalam setiap kesempatan

Kini saatnya sudah datang untuk berpisah satu sama lain setelah mengarungi tahap di petualangan yang tidak akan mungkin dilupakan

Terima kasih atas perjuangan kalian bersama Bigetron Alpha

We’ll see you soon. Goodluck on your next journey!" tulis Bigetron Alpha di caption unggahannya.

Bigetron Alpha berhasil pecundangi EVOS Legends di regular season MPL ID Season 11 dengan skor 2-1, Sabtu (25/2/2023). (Tangkapan Layar YouTube @MPL Indonesia)

Pada MPL ID Season 11, Bigetron Alpha menjadi tim yang pulang paling awal di babak playoff.

Langkah Bigetron Alpha terhenti di depan Alter Ego dengan skor akhir 2-3.

Sementara itu MPL ID Season 11 berhasil diselesaikan ONIC Esports sebagai juara.

ONIC Esports mempertahankan gelar ini setelah menundukkan perlawanan EVOS Legends dengan skor telak 4-0.

Berkat kemenangan itu, ONIC Esports kini berstatus sebagai juara back-to-back di MPL ID Season 11.

Tim Mobile Legends asal Indonesia, RRQ resmi mengumumkan perpisahannya dengan Michael 'Arcadia' Angelo Bocado yang menjabat sebagai analis, pada Rabu (19/4/2023) sore WIB. (Instagram @coacharc)

RRQ Lepas Arcadia