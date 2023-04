Ada Alchemist & Dark Seer, Berikut 10 Hero yang Alami Kenaikan Win Rate seusai Patch 7.33 di Dota 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 10 hero yang mengalami kenaikan win rate seusai patch 7.33 di Dota 2.

Valve baru saja merilis update besar-besaran guna untuk menambah keseruan permainan Dota 2 agar tak terlihat monoton.

Dalam setiap pembaruan, bukan rahasia umum lagi jika gameplay permainan akan berubah.

Pada patch 7.33 kali ini, Valve memberikan update yang cukup besar. Mulai dari gameplay update, perubahan map, dan banyak fitur-fitur baru yang diperkenalkan.

Perubahan tersebut tentunya akan merubah pilihan hero yang dipilih apalagi update yang besar maka META hero pun akan berubah.

Lantas hero apa saja yang paling laku dalam patch 7.33?

Berikut merupakan hero-hero Dota 2 yang mengalami kenaikan win rate di patch 7,33 menurut data Dota2protracker.com:

1. Dark Seer - Win Rate 57,5 Persen

2. Naga Siren - Win Rate 57,4 Persen

3. Alchemist - Win Rate 57,3 Persen

4. Riki - Win Rate 57,2 Persen

5. Meepo - Win Rate 56,8 Persen

6. Chen - Win Rate 56,5 Persen

7. Brewmaster - Win Rate 56,4 Persen

8. Queen of Pain - Win Rate 56 Persen

9. Death Prophet - Win Rate 55,7 Persen

10. Legion Commander - Win Rate 55,4 Persen

Dari 10 hero tersebut yang terlihat naik adalah Dark Seer karena skill dari hero tersebut cocok untuk map terbaru Dota 2 pada patch 7.33.

Sedangkan Alchemist yang mendapak perombakan pada patch anyar ini juga mengalami win rate yang naik secara signifikan.

Fitur-Fitur Terbaru Dota 2 Patch 7.33 (dikutip dari Revivaltv)

1. Perubahan Map

Seperti yang terlihat di trailer, pada 7.33 Valve memutuskan untuk membuat map 40 persen lebih besar.

Hal ini pun membuat banyaknya sesuatu yang baru seperti 2 Roshan Pits, Twin Gates, Lotus Pools, Tormentors, Watchers, Defender's Gate, New runes, New Outpost, dan 12 New Creep Camps.