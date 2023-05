Jadwal Timnas Mobile Legends Putri Indonesia SEA Games 2023, Lengkap Dengan Link Live Streaming

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Timnas Mobile Legends Putri Indonesia di SEA Games 2023.

Timnas Mobile Legends Putri Indonesia bakal melakoni laga perdana pada Rabu, (10/5/2023) besok.

Dilansir dari Instagram resmi Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI), Timnas Mobile Legends Putri bakal melakoni dua laga pada hari esok.

Indonesia dijadwalkan akan melawan tuan rumah Kamboja pada laga perdana dan dilanjutkan meladeni musuh bebuyutan Indonesia di Mobile Legends yaitu Filipina.

Gelaran cabor eSports Mobile Legends SEA Games 2023 tampak berbeda pada musim sebelumnya yang hanya mempertandingkan satu kategori saja.

Kini, pada edisi ke-32 terdapat dua kategori yang akan dipertandingkan di SEA Games 2023 yaitu tim putra dan putri.

Berbeda dengan SEA Games 2021 yang hanya mempertandingkan kategori putra saja.

Total hanya 6 negara yang mengikuti kategori Mobile Legends Putri.

Adalah Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia, Vietnam dan Laos.

Indonesia sendiri tergabung dalam Grup A bersama Kamboja dan Filipina.

Nantinya Timnas Mobile Legends Putri bakal memulai laga di babak fase grup dengan format pertandingan Best of One (Bo1) atau hanya sekali bermain.

Keseruan pertandingan tersebut dapat anda saksikan secara gratis melalui Facebook milik E-Sports Federation Cambodia.

Jadwal Timnas Mobile Legends Putri di SEA Games 2023

Rabu, 10 Mei 2023 (Fase Group)