Jadwal Turnamen Mobile Legends MSC 2023 Hari Ini, Peluang ECHO Juarai Grup A

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Turnamen Mobile Legends SEA Cup (MSC) 2023 hari ini, Minggu (11/6).

Tiga laga seru bakal tersaji pada hari ini dan layak untuk ditonton oleh para penggemar skema kompetitif Mobile Legends.

Satu perwakilan dari Filipina yang berada di Grup A yakni ECHO berpeluang sebagai tim yang pertama lolos ke babak playoff.

Sebab, ECHO yang telah mengantongi satu kemenangan hanya membutuhkan satu lagi untuk lolos.

Maka, laga penutup hari ini nanti melawan Fire Flux Impunity, ECHO diwajibkan menang jika ingin lolos dengan cepat.

Daftar Lengkap Roster Turnamen Mobile Legends MSC 2023: Mulai ONIC, EVOS, ECHO hingga Blacklist (Instagram @mlbbesports_official)

Laga perdana hari ini dibuka oleh perwakilan Malaysia, Todak melawan wakil dari Mesir, Team Occupy.

Kemudian dilanjutkan laga tak kalah serunya antara Fenix Esports vs RSG Singapura.

Bagi Fenix sendiri lawan RSG merupakan laga hidup mati bagi tim asal Myanmar itu.

Sebab Fenix telah mengantongi satu kekalahan pada hari perdana MSC 2023 kontra EVOS Legends, Sabtu (10/6) dengan skor 2-1.

Semua laga pada hari ini yang bermain di babak fase grup dijadwalkan menggunakan format pertandingan Best of Three (Bo3).

Atau bisa diartikan dengan tim yang berhasil menyentuh angka dua adalah pemenangnya.

Turnamen MSC 2023 sendiri dijadwalkan digelar mulai tanggal 10-18 Juni.

Dengan babak fase grup dimulai pada tanggal 10-13 Juni 2023. Sedangkan babak knockout atau playoff dijadwalkan pada tanggal 15-18 Juni.

Keseruan turnamen Mobile Legends MSC 2023 dapat anda saksikan secara gratis melalui YouTube Mobile Legends : Bang Bang Indonesia.