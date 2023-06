Jadwal Lengkap Valorant Challengers Ascension Pasific 2023, BOOM Esports Berada di Grup Alpha

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap turnamen Valorant Challengers Ascension Pasific 2023.

Diketahui, turnamen Valorant Challengers Ascension Pasific bakal digelar pada tanggal 28 Juni - 9 Juli 2023. Yang terbagi menjadi dua babak yaitu fase grup dan playoff.

Babak fase grup sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Juni - 4 Juli. Sedangkan babak playoff bakal dimainkan setelahnya pada tanggal 7-9 Juli 2023.

Indonesia sendiri berhasil mengirimkan satu perwakilannya yang akan bertanding di ajang turnamen Ascension yakni BOOM Esports.

BOOM Esports juara Valorant Challengers Indonesia Split 2 setelah berhasil kalahkan Dominatus dengan skor 3-1 di partai final, Minggu (4/6/2023). (Instagram @boomesportsid)

Sementara roster BOOM Esports pada gelaran Ascension nanti berisikan pemain bernickname BerserX, blaZek1ng, famouz, Severine dan Shiro.

Terpilihnya BOOM Esports sendiri karena tim tersebut berhasil menang di turnamen Valorant Challengers Indonesia Spling 2 kontra Dominatus dengan skor 3-1, Minggu (4/6).

Pada ajang Valorant Challengers Ascension Pasific sendiri BOOM Esports tergabung dalam Grup Alpha bersama Fancy United, NAOS Esports, ONE Team dan Xerxia.

Sementara keseruan turnamen tersebut dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Valorant Esports Indonesia.

Jadwal Lengkap Fase Grup Valorant Challengers Ascension Pasific 2023

Rabu, 28 Juni 2023

Pukul 13.00 WIB - Xerxia vs ONE Team

Pukul 16.00 WIB - NAOS Esports vs Fancy United

Pukul 19.00 WIB - Scarz vs Bonkers

Kamis, 29 Juni 2023

Pukul 13.00 WIB - Bleed Esports vs Orangutan

Pukul 16.00 WIB - ONE Team vs BOOM Esports

Pukul 19.00 WIB - Fancy United vs Xerxia

Jumat, 30 Juni 2023