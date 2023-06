Jadwal Turnamen Mobile Legends MSC 2023 Hari Ini, Ada Dua Wakil Indonesia ONIC & EVOS Legends

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Turnamen Mobile Legends SEA Cup (MSC) 2023 hari ini, Senin (12/6).

Sebanyak tiga laga menarik dapat anda saksikan pada keseruan turnamen MSC 2023 pada hari ini.

Sementara dua wakil Indonesia yaitu ONIC Esports dan EVOS Legends akan bermain untuk kedua kalinya dalam turnamen MSC 2023.

Baik ONIC Esports dan EVOS Legends akan sama-sama bersaing untuk menjadi juara grup masing-masing.

2 tim Mobile Legends asal Indonesia, ONIC Esports & EVOS Legends akan memulai perjuangannya di babak fase grup MSC 2023, pada Sabtu (10/6) mendatang. (kolase Instagram)

Dimulai dari EVOS Legends yang tergabung dalam Grup B akan memainkan laga perdana hari ini dengan melawan wakil Singapura, RSG Slate SG.

Sedangkan ONIC Esports yang berada dalam Grup C akan melakoni laga kedua untuk hari ini dengan melawan wakil dari Amerika, Outplay.

Untuk saat ini, MSC 2023 telah memasuki hari ketiga dalam putaran babak fase grup.

Hasil dari dua hari kemarin, telah mendapatkan satu tim yang telah tersingkir dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya di MSC 2023.

Satu-satunya tim yang dipastikan tidak lolos ke babak playoff tersebut adalah wakil dari Myanmar Fenix Esports.

Mengalami dua kekalahan beruntun kontra RSG Slate SG dan EVOS Legends dipastikan membuatnya tak akan lolos ke babak playoff.

Semua laga pada hari ini yang bermain di babak fase grup dijadwalkan menggunakan format pertandingan Best of Three (Bo3).

Atau bisa diartikan dengan tim yang berhasil menyentuh angka dua adalah pemenangnya.

Turnamen MSC 2023 sendiri dijadwalkan digelar mulai tanggal 10-18 Juni.

Dengan babak fase grup dimulai pada tanggal 10-13 Juni 2023. Sedangkan babak knockout atau playoff dijadwalkan pada tanggal 15-18 Juni.