Jadwal Final Mobile Legends MSC 2023 18 Juni, ONIC Esports Tantang Blacklist International

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final turnamen Mobile Legends: Bang-Bang Southeast Asia Cup (MSC) 2023 hari ini, ONIC Esports selaku wakil Indonesia akan menantang tim Filipina, Blacklist International, Minggu (18/6/2023).

Adapun jadwal final MSC antara ONIC Esports vs Blacklist International bakal berlangsung pada pukul 18.00 WIB.

Pertandingan final MSC antara ONIC Esports vs Blacklist International nantinya menggunakan format tujuh game terbaik (Best of 7/BO7).

Dengan menggunakan format BO7, tim yang mengantongi empat poin maka akan keluar sebagai juara MSC 2023.

Diketahui, ONIC Esports melenggang ke final MSC 2023 setelah menumbangkan tim perwakilan Filipina, yaitu ECHO.

Di babak semifinal yang berlangsung Sabtu (17/6/2023), ONIC Esports membungkam ECHO dengan skor 3-0.

Sementara itu, Blacklist International melaju ke final MSC 2023 setelah menaklukan tim tuan rumah Burn x Flash dengan skor 3-1.

Disiarkan langsung dari Aeon Mall Mean Chey, Phnom Penh, Kamboja, masyarakat Indonesia bisa mengawal perjuangan ONIC Esports di laga final MSC 2023 dengan menonton live streaming di kanal YouTube MLBB Esports maupun MPL Indonesia.

Jadwal Final MSC 2023

Minggu 18 Juni 2023

ONIC Esports vs Blacklist International - Pukul 18.00 WIB.

Live Streaming

Link MLBB Esports

Link MPL Indonesia