Profil Kiboy, Roster ONIC Esports yang Raih Gelar MVP di MSC 2023

TRIBUNNEWS.COM - Profil Kiboy, salah satu roster ONIC Esports yang meraih gelar MVP di turnamen MLBB Southeast Asian Cup (MSC) 2023.

Selain menjadi MVP, Kiboy juga sukses membawa ONIC Esports meraih gelar juara MSC 2023.

Diketahui, ONIC Esports keluar sebagai juara MSC 2023 seusai sukses menumbangkan wakil Filipina, Blacklist International, Minggu (18/6/2023) malam WIB.

Berlangsung di Aeon Mall Mean Chey, Phnom Penh, Kamboja, ONIC Esports meraih kemenangan 4-2 atas Filipina dalam pertandingan yang menggunakan format tujuh game terbaik (Best of 7/BO7).

Baca juga: ONIC Esports Juara MSC 2023, Bukti Ketangguhan Tim Mobile Indonesia Kejar Dominasi Filipina

Di laga final, Kiboy sukses tampil beringas dengan catatan kill, death, assist (KDA) yang sempurna.

Tercatat, Kiboy berhasil mendapatkan total 5 kill, 35 assist, dan 12 death dalam pertandingan melawan Blacklist Internasional kemarin.

Adapun hero andalan yang Kiboy gunakan adalah Franco, Choi, dan Lolita.

Lantas, seperti apa profil Kiboy sang MVP MSC 2023?

Profil Kiboy

Nama lengkap: Nicky Fernando Pontonuwu

Nama panggilan: Nicky

Nickname in-game: ONIC Kiboy

Tanggal lahir: 7 November 2002

Umur: 21 tahun