Sorotan Juara Bigetron Alpha Seleknas IESF 2023: Kemenangan 100 Persen dan 6 Hari Non Stop Bermain

TRIBUNNEWS.COM - Bigetron Alpha sukses menjadi juara di ajang seleksi nasional (seleknas) International Esports Federation World Esports Championship (IESF WEC) 2023, Selasa (27/6) hari ini.

Hasil tersebut didapati Bigetron Alpha setelah kalahkan EVOS Icon dengan skor 3-0.

Atas kemenangan tersebut Bigetron Alpha otomatis menjadi wakil dari Indonesia di ajang IESF WEC 2023 Rumania.

Dibalik kemenangan itu ternyata terdapat sorotan menarik yang patut untuk dibahas.

Seperti halnya kemenangan 100 persen bagi Bigetron Alpha pada ajang seleknas IESF 2023.

Berikut sorotan menarik kemenangan Bigetron Alpha yang telah dirangkum Tribunnews:

Kemenangan 100 Persen di seleknas IESF 2023

Selain berhasil menjadi wakil Indonesia di IESF WEC 2023 Rumania, ternyata Bigetron Alpha juga menorehkan rekor kinclong.

Dimulai dengan Bigetron Alpha berhasil mengalahkan EVOS Legends dengan skor 2-0 pada babak laga pertama.

Kemudian berlanjut ke final upper bracket dengan mengalahkan EVOS Icon dengan skor 2-0.

Lalu, kembali lagi bertemu EVOS Icon pada grand final dengan skor 3-0 dalam format Best of Three (Bo3).

Selama bertanding tiga kali itu Bigetron Alpha belum sekali pun menelan kekalahan.

Bahkan, dari tiga match tersebut Bigetron Alpha juga belum sekali pun menelan kekalahan satu rounds.

Sukses Balas Dendam Dengan EVOS Legends