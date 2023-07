Jadwal WSL Season 7 Hari Ini: Bigetron Era vs Jordan, Tim Besutan Baim Wong Tantang MBR Delphyne

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal turnamen Mobile Legends edisi wanita bernama Woman Star League (WSL) Season 7, Minggu (2/7/2023) hari ini.

Sebanyak tiga laga menarik akan menemani para pecinta skema kompetitif Mobile Legends di akhir pekan.

Yang pertama, sang juara bertahan empat kali berturut-turut yakni Bigetron Era akan bermain pada hari ini melawan Jordan Esports.

Kemudian dilanjutkan dengan tim besutan Baim Wong yaitu Tiger Wong Seiren akan menantang MBR Delphyne.

Lalu yang terakhir adalah tim RRQ Mika akan melawan Kegendra.

Diketahui, semua laga tersebut tergabung dalam Regular Season atau fase grup.

Bigetron Era berhasil menjuarai Woman Star League (WSL) Season 6. (Kolase Tribunnews - Instagram @bigetronesports)

Babak fase grup itu dijadwalkan bermain mulai tanggal 30 Juni - 23 Juli 2023 yang diikuti oleh sembilan tim.

Sementara untuk sistem pertandingannya menggunakan Best of Three (Bo3).

Dari sembilan tim tersebut akan diambil enam tim terbaik yang akan bermain di babak playoff.

Babak playoff dijadwalkan berlangsung selama tiga hari atau lebih tepatnya pada tanggal 28 - 30 Juli 2023.

Sementara seluruh keseruan turnamen WSL Season 7 dapat anda saksikan secara gratis melalui kanal YouTube @wslofficial.

Jadwal WSL Season 7 Hari Ini

Minggu, 2 Juli 2023

Pukul 14.00 WIB - Bigetron Era vs Jordan Esports.

Pukul 16.00 WIB - Tiger Wong Seiren vs MBR Delphyne

Pukul 18.00 WIB - Kagendra vs RRQ Mika

Gunakan Sistem Global Ban