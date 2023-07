Jadwal MDL ID S8 Pekan Kedua: Dimulai 24 Juli, Hari Pertama Ada Duel Panas Alter Ego X vs AURA

Logo turnamen Mobile Legends MDL Indonesia. Simak jadwal MDL ID Season 8 yang telah memasuki pekan kedua, dimulai tanggal 24 - 26 Juli 2023. Hari pertama terdapat duel panas Alter Ego X vs AURA.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Development League Indonesia Season 8 (MDL ID S8) pada pekan kedua.

Diketahui, pekan kedua akan dimainkan pada tanggal 24 - 26 Juli 2023.

Dalam waktu tiga hari itu MDL ID S8 akan menyuguhkan 12 laga yang layak untuk ditonton.

Semua duel tersebut tergabung ke dalam babak Regular Season atau fase grup.

Sementara untuk sistem pertandingannya dijadwalkan menggunakan Best of Three (Bo3).

Sama halnya pada musim sebelumnya, MDL ID S8 kali ini dipastikan menggunakan format global ban.

Di dalam sistem global ban mempunyai aturan terhadap hero yang akan dimainkan.

Nantinya dalam satu pertandingan, setiap tim tidak diperbolehkan memilih hero yang mereka gunakan di babak sebelumnya.

Namun sistem tersebut hanya berlaku hingga game yang keenam dalam setiap match.

Yang berarti dalam setiap match babak Regular Season kita akan melihat draft pick hero yang berbeda-beda.

Diketahui, ajang MDL ID S8 dijadwalkan digelar mulai tanggal 10 Juli - 29 Oktober yang terbagi menjadi dua kategori, Regular Season dan babak Play-off.

Pada babak Regular Season sendiri akan dimainkan selama sembilan pekan. Sedangkan untuk Play-off dimainkan hanya dalam tiga hari saja atau lebih tepatnya pada tanggal 26 - 29 Oktober 2023.

Sementara untuk pekan kedua ini terdapat duel panas yang langsung tersaji pada hari pertama atau lebih tepatnya tanggal 24 Juli 2023 yang mempertemukan Alter Ego X vs AURA Esports.

MDL ID S8 diikuti sebanyak 17 tim yang terbagi menjadi dua kategori yakni tim dari MPL dan tim dari babak kualifikasi.