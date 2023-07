Vampire Esports Juara PMWI 2023, Wakil Indonesia Alter Ego Ares Finis di Posisi Kelima

TRIBUNNEWS.COM - Satu-satunya wakil dari Indonesia di ajang PUBG Mobile World Invitational (PMWI) 2023, Alter Ego Ares terpaksa harus pulang dengan tangan hampa.

Diketahui, Alter Ego Ares finis di urutan kelima dengan raihan 108 poin saja.

Sementara untuk sang juara PMWI 2023 sendiri diperoleh oleh wakil Thailand, Vampire Esports.

Diketahui, gelar juara dari Vampire Esports sudah dipastikan sejak dua round terakhir yang berlangsung selama tiga hari itu.

Sebab, Vampire Esports tambil mendominasi dengan berhasil mengemas 227 poin dari 18 laga yang dimainkan yang berlangsung pada tanggal 14-16 Juli 2023.

Baca juga: Prize Pool Turnamen PUBG Mobile PMWI 2023, Total Hadiah Rp 44,6 Miliar, Lebih Banyak dari Tahun Lalu

Atas hasil tersebut Vampire Esports secara tidak sengaja back-to-back juara PMWI karena di musim lalu tim asal Thailand tersebut juga berhasil meraihnya.

Selain berhasil mempertahankan gelar, Vampire Esports juga mendapatkan hadiah sebesar $400,000 (Rp 5,9 miliar).

Gelar tersebut semakin lengkap dengan salah satu pemainnya yakni TonyK menyebet semua gelar penghargaan.

Tercatat TonyK berhasil memperoleh gelar MVP, Gunslinger, Granade Master dan Medic.

Namun jika dikalkulasi dengan Winner Winner Chicken Dinner (WWCD) serta penghargaan lainnya, Vampir Esports total berhasil mengemas hadiah sebesar $432,500 (Rp 6,4 miliar).

Sedangkan untuk peringkat runner-up PMWI 2023 diraih oleh tim asal Cina yakni Six Two Eight dengan raihan 138 poin.

Six Two Eight berhak mendapatkan uang dengan total sebesar $232,500 atau sebesar Rp 3,4 miliar.

Sementara itu, meski Alter Ego Ares hanya finis di urutan kelima, satu-satunya wakil dari Indonesia tersebut berhak membawa pulang hadiah sebesar $80,000 (Rp 1,1 miliar)

Tak hanya itu, Alter Ego Ares juga mendapat tambahan hadiah $6,000 (Rp 89 juta) karena dinobatkan sebagai tim terbaik pada hari kedua PMWI 2023.

Namun jika dikalkulasi semuanya dengan raihan WWCD serta penghargaan lainnya, Alter Ego Ares berhasil membubukan hadiah sebesar $112,500 (Rp 1,6 miliar).

Klasemen Akhir PMWI 2023

Nama Tim Poin 1. Vampire Esports 227 2. Six Two Eight 138 3. Gaiming Gladiators 121 4. Alpha7 Esports 120 5. Alter Ego Ares 108 6. Fire Flux Esports 101 7. Geekay Esports 100 8. Stalwart Esports 99 9. Dplus 96 10. Tianba 94 11. DRS Gaming 93 12. Box Gaming 90 13. Team Falcons 74 14. Reject 65 15. Infinity IQ 52 16. Twisted Minds 52

(Tribunnews.com/Ali)