Snapdragon Pro Series 2023: Besaran Prize Pool, Format Pertandingan hingga Venuenya

TRIBUNNEWS.COM - Simak prize pool (nominal hadiah), format pertandingan serta venue turnamen Mobile Legends Snapdragon Pro Series 2023.

Setelah melewati serangkaian panjang selama dua bulan, kini kompetisi Snapdragon Pro Series telah memasuki partai puncaknya di Challange Finals.

Diketahui, babak Challenge Finals sendiri dilaksanakan pada tanggal 17-23 Juli 2023.

Turnamen Snapdragon Pro Series adalah kompetisi eSports gelaran Qualcomm yang bekerja sama dengan ESL FACEIT Group.

Pada babak Challenge Finals bakal diikuti 12 tim yang telah terpilih dari 6 tim undangan plus 6 tim dari Challenge Season yang bakal bersaing untuk merebutkan gelar juara dan hadiah sebesar $65,000 (Rp 972 juta) untuk sang pemenang.

Daftar 12 tim yang lolos ke Challenge Finals Snapdragon Pro Series 2023. (Liquipedia.net)

Adapun 12 tim yang bakal berkompetisi, antara lain RSG Slate Filipina, Bigetron Alpha, Bren Esports, Yoodo Red Giants, EVOS Icon, dan Aura Fire dari Challenge Season.

Sementara itu, EVOS Legends, ONIC Esports, RSG Slate Singapura, Burn x Flash, ECHO, dan Todak yang merupakan tim jalur undangan.

Tahapan babak Challenge Finals sendiri terbagi ke dalam dua tahap. Antara lain Group Stage atau fase grup dan Playoff.

Pada putaran Group Stage, sebanyak 12 tim yang bergabung akan dipecah menjadi dua grup dengan masing-masing berisi enam tim.

Dari Grup A berisikan ECHO, Burn x Flash, EVOS Icon, RSG Slate Singapura, RSG Slate Filpina, dan Yoodo Red Giants.

Sedangkan Grup B dihuni oleh Todak, ONIC Esports, EVOS Legends, Aura Fire, Bren Esports, dan Bigetron Alpha.

Diketahui, selain sang juara diguyur uang Rp 976 juta ternyata pihak penyelenggara telah menyediakan total hadiah sebesar $150,000 (Rp 2,25 miliar).

Nantinya seluruh tim yang bertanding di Challenge Finals tahap Group Stage dijadwalkan bermain menggunakan sistem Best of Three (Bo3).

Untuk venue laga fase grup sendiri dijadwalkan digelar di Studio Sepat 72, Jakarta.