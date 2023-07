Jadwal MPL ID S12 Hari Ini, 27 Juli: Dewa United Tantang BTR Alpha, ONIC Esports Lawan Alter Ego

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal turnamen Mobile Legends Professional League Season 12 (MPL ID S12) hari ini, Kamis (27/7/2023).

Setelah rehat selama seminggu akhirnya ajang MPL ID S12 kembali bergulir.

Rehatnya MPL ID S12 selama seminggu dikarenakan adanya turnamen Snapdragon Pro Series 2023 yang diikuti beberapa tim.

Setidaknya akan ada dua laga menarik yang akan dijadwalkan bermain untuk hari ini dalam lanjutan pekan kedua hari pertama di MPL ID S12.

Daftar lengkap 9 tim yang berlaga di MPL ID Season 12 (Tangkapan layar laman Liquipedia)

Duel perdana dibuka dengan tim anyar MPL ID yakni Dewa United melawan Bigetron (BTR) Alpha.

Baik Dewa United dan BTR Alpha sama-sama telah mengemas dua kemenangan dan belum sekalipun menelan kekalahan.

Bisa dipastikan salah satu pemenang dari duel tersebut akan menyamakan poin dengan tim RRQ yang telah membubukan tiga kemenangan.

Sementara itu, duel terakhir hari ini ditutup dengan tim juara bertahan dan juara MSC 2023, ONIC Esports melawan Alter Ego.

Kedua tim dipastikan akan tampil penuh mengingat klasemen keduanya berada di zona tidak aman. Terutama untuk Alter Ego yang belum sekalipun meraih kemenangan.

Sebagai catatan, semua laga tersebut dimainkan pada babak Regular Season atau fase grup dengan sistem Best of Three (Bo3).

Sementara babak Regular Season sendiri dijadwalkan mulai tanggal 13 Juli - 24 September 2023. Yang berarti Regular Season dimainkan selama delapan minggu sendiri lamanya.

Sedangkan untuk babak Playoff dimainkan pada tanggal 11-15 Oktober 2023.

Diketahui, turnamen MPL ID S12 semua laganya bakal berlangsung secara offline di MPL Arena, Tanjung Duren, Jakarta.

Jadwal Lengkap Regular Season MPL ID S12