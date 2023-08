Jadwal Lengkap IESF WEC 2023: Timnas Mobile Legends Indonesia Berada di Grup Neraka

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal lengkap International Esports Federation World Esports Championship (IESF WEC) 2023 untuk divisi Mobile Legends.

IESF WEC sendiri adalah turnamen tahunan berskala global yang diselenggarakan oleh IESF atau induk organisasi eSports dunia.

Dalam turnamen IESF WEC 2023, selain Mobile Legends ada pula game lainnya yang dipertandingkan seperti CS:GO, Dota 2, e-Football, Tekken 7 dan PUBG Mobile.

Diketahui, untuk turnamen Mobile Legends-nya bakal digelar dalam dua kategori yaitu babak penyisihan grup dan play-off.

Untuk babak penyisihan grup sendiri dijadwalkan dimulai pada tanggal 29-30 Agustus 2023. Sedangkan babak play-off digelar pada tanggal 31 Agustus - 3 September 2023 dengan sistem double elimination (Upper dan Lower Bracket).

Bigetron Alpha keluar sebagai pemenang seleknas IESF WEC 2023 berkat mengalahkan EVOS Icon dengan skor telak 3-0. (Instagram @bigetronesports)

Baca juga: Bigetron Esports Sumbang Dua Wakil di IESF WEC 2023 Rumania

Diketahui, di ajang IESF WEC 2023 kali ini Timnas Mobile Legends Indonesia diwakili oleh Bigetron Alpha yang berhasil menang atas EVOS Icon dengan skor 3-0 di laga grand final seleknas IESF WEC 2023.

Sementara wakil Indonesia sebelumnya di IESF WEC 2022, EVOS Legends gugur terlebih dahulu di final lower bracket atas EVOS Icon dengan skor 2-0.

Bigetron Alpha sendiri tampil dengan kekuatan penuh di ajang IESF WEC 2023 dengan menurunkan Xorizo, Super Kenn, Saken, Vyn, Kyy dan Moreno.

Sementara Timnas Mobile Legends Indonesia yang diwakili oleh Bigetron Alpha kali ini, tampaknya wajib was-was.

Sebabnya, Timnas Mobile Legends Indonesia terbagung dalam grup B yang berisikan tim kuat seperti Kazakhtan, Turki dan Amerika Serikat.

Bahkan, dua dari tiga musuh Timnas Mobile Legends Indonesia yakni Turki dan Amerika Serikat tak bisa dianggap remeh.

Pasalnya, baik Turki dan Amerika Serikat sempat menghiasi gelaran M3 dan M4 World Championship.

Sementara untuk format pertandingannya bakal menggunakan sistem Best of Three (Bo3). Sedangkan pada grand final dijadwalkan menggunakan sistem Best of Five (Bo5).

Bahkan tim yang lolos dari babak penyisihan menuju ke upper bracket mendapatkan priviledge unggul terlebih dahulu dengan skor 1-0, dikutip dari One Esports.