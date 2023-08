Update Mobile Legends Patch 1.8.10: Ada 3 Hero Support Dapat Buff, Lolita Kena Nerf

TRIBUNNEWS.COM - Simak pembaruan Mobile Legends Patch 1.8.10 yang telah berlangsung di Advanced Server.

Pembaruan Patch 1.8.10 baru akan menimpa server original dalam beberapa hari kedepan.

Meskipun demikian, para pemain Mobile Legends bisa mengetahui bocoran hero yang terdampak pembaruan Patch 1.8.10.

Mengutip laman Gamingonphone, ada banyak penyesuaian hero Mobile Legends, yang mencakup buff dan nerf dalam game.

Seperti buffed yang diberikan kepada Rafaela, Nolan dan Mathilda.

Hero baru Mobile Legends itu bernama Nolan. Ia akan menjadi hero ke-122 di Mobile Legends. (Tangkapan layar laman Gamingonphone)

Nolan (Buffed)

Developer telah meningkatkan damage dan mengurangi Energy Cost di early dan mid game.

Passive (↑)

Base Damage: 200 >> 280

Skill 1 and 2 (~)

Cooldown: 1.5-1s >> 2-1s

Energy Cost: 35-25 >> 25 at all levels

Hero Mathilda di Mobile Legends yang mempunyai role sebagai support.

Mathilda (Buffed)

Pengembang telah mengembalikan perubahan Mathilda sebelumnya dengan penyesuaian lebih lanjut.

Skill 1 (~)

Pengembang telah sedikit meningkatkan durasi wisp agar lebih cocok dengan perubahan pada Ultimate-nya.

Skill 2 (↑)

Pengembang telah secara signifikan meningkatkan waktu lari yang tersedia untuk sekutu, setelah mereka keluar dari Guiding Wind, memberi mereka lebih banyak waktu untuk memilih ke mana mereka ingin lari.

Ultimate (~)