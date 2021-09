Dari 700 Jurnalis Wanita, Tak Lebih dari 100 yang Masih Bekerja saat Taliban Ambil Alih Afghanistan

tangkapan layar via @saadmohseni

TRIBUNNEWS.COM - Kurang dari 100 dari sekitar 700 jurnalis wanita di Afghanistan yang masih bekerja setelah Taliban mengambil alih, menurut organisasi internasional non-pemerintah Reporters Without Borders (RSF) seperti dilansir Insider.

Outlet media Kabul mempekerjakan 1.080 karyawan wanita di tahun 2020.

700 di antaranya adalah jurnalis, menurut survei dari organisasi Center for the Protection of Afghan Women Journalists.

Delapan outlet media dan pers terbesar di ibu kota Kabul mempekerjakan 510 wanita, tapi hanya 76 yang masih bekerja, di mana 39 di antaranya adalah jurnalis.

"Dengan kata lain, jurnalis perempuan sedang dalam proses menghilang dari ibu kota," tulis Center for the Protection of Afghan Women Journalists dalam laporannya.

Baca juga: Taliban Tunjuk Sejumlah Pejabat Sementara karena Kebutuhan Mendesak di Afghanistan

Baca juga: Menlu di DPR: Evakuasi WNI dari Afghanistan Salah Satu Evakuasi Paling Berat

Jurnalis Afghanistan Beheshta Arghand (Screenshot Twitter)

Saat ini, Taliban, kelompok Islam garis keras yang mengambil alih kekuasaan bulan lalu, berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan, yang dikatakan akan dilakukan dalam hukum Islam.

Tetapi banyak wanita di Afghanistan takut Taliban akan kembali ke aturan lamanya yang melarang wanita bekerja dan memberlakukan hukuman keras seperti rajam, meskipun para pemimpinnya telah bersumpah untuk bersikap lebih moderat.

"Normalitas" bagi wartawan perempuan hanya berlangsung selama beberapa hari, menurut RSF.