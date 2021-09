Pejabat Senior di FDA Mendadak Mundur, Tak Sejalan dengan Gedung Putih Soal Dosis Booster

Direktur FDA's Office of Vaccines Research and Review, Marion Gruber

Laporan Wartawan Teibunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Dua pejabat senior Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat (AS) akan meninggalkan lembaga tersebut dalam beberapa bulan ke depan.

Pernyataan ini disampaikan FDA pada hari Selasa waktu setempat.

Dikutip dari Sputnik News, Rabu (1/9/2021), Direktur FDA's Office of Vaccines Research and Review, Marion Gruber berencana pensiun pada 31 Oktober mendatang.

Sementara wakilnya, Philip Krause, akan berhenti pada bulan berikutnya yakni November.

Terkait hal ini, Direktur Center for Biologics Evaluation and Research. (CBER) FDA AS, Peter Marks menyebut kepergian Gruber sebagai 'kerugian besar' dan mengutip 'kontribusinya yang tidak terbatas' bagi FDA.

Dia juga menucapkan terima kasih kepada Krause atas komitmen dan upayanya selama pandemi virus corona (Covid-19).

Marks menambahkan bahwa pencarian pengganti Gruber pun 'akan segera dimulai'.

Sementara itu, Juru bicara FDA Stephanie Caccomo menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa lembaga tersebut tetap 'percaya diri dengan keahlian dan kemampuan para stafnya dalam melanjutkan pekerjaan kesehatan masyarakat yang kritis, termasuk mengevaluasi vaksin Covid-19'.

Di sisi lain, mantan Kepala Ilmuwan di FDA AS, Luciana Borio pun bereaksi terhadap kabar tersebut.