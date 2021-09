RS di New York Stop Terima Persalinan Pasca Mundurnya Karyawan karena Belum Divaksin

Rumah Sakit Umum Lewis County di Lowville, AS, yang akan menghentikan layanan persalinan karena banyak karyawan RS yang mundur karena kewajiban vaksinasi, mulai 24 September mendatang.

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Sebuah rumah sakit di bagian utara New York, Amerika Serikat (AS) telah 'menghentikan' penerimaan pasien ibu bersalin karena banyaknya karyawan pada unit tersebut yang mengundurkan diri.

Kepala Eksekutif Sistem Kesehatan Lewis di New York, Gerald Cayer mengatakan pengunduran diri ini disebabkan adanya persyaratan wajib vaksinasi virus corona (Covid-19) di negara bagian itu.

Dikutip dari CNN, Senin (13/9/2021), Rumah Sakit Umum Lewis County di Lowville yang berjarak sekitar 60 mil timur laut Syracuse akan menghentikan penerimaan para ibu hamil yang hendak melahirkan ini pada 24 September mendatang.

"Kami tidak dapat mengelola layanan ini dengan aman setelah 24 September, banyaknya karyawan unit bersalin yang mengundurkan diri ini membuat kami tidak punya pilihan selain menghentikan pelayanan persalinan di Rumah Sakit Umum (RSU) Wilayah Lewis," ujarnya.

"Saya berharap Departemen Kesehatan akan bekerja sama dengan kami untuk mendukung penghentian sementara layanan ini dibandingkan menutup departemen bersalin," kata Cayer dalam konferensi pers pada Jumat lalu.

Karyawan yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di AS harus memiliki setidaknya satu dosis vaksin pada 27 September mendatang.

"Sedangkan di RSU wilayah Lewis itu, ada 30 karyawan sistem rumah sakit yang belum mendapatkan satu dosis pun, 21 diantaranya bekerja di area klinis dan telah mengundurkan diri," jelas Cayer.

Enam dari 21 orang yang mundur dari pekerjaannya itu selama ini bertugas di unit bersalin rumah sakit tersebut.

Cayer menyatakan, saat ini ada 165 karyawan di seluruh Sistem Kesehatan Kabupaten Lewis yang belum menerima satupun dosis vaksin.