Kabar Gempa Besar 9,5 SR Guncang Argentina Tidak Benar, Terjadi Kesalahan Teknis

TRIBUNNEWS.COM - Sempat dilaporkan terjadi gempa besar berkekuatan 9,5 SR mengguncang La Rioja, Argentina, pada Kamis, 23 Sep 2021.

Ternyata kabar tersebut tidak benar karena terjadi kesalahan teknis.

Akun Twitter @vogelmann mengatakan bahwa tidak terjadi gempa di Argentina.

Keterangan akun Twitter @vogelman terkait gempa Argentina.

"Looks like the #earthquake in #Argentina didn't happen. Might have been a technical glitch. (Sepertinya #gempa di #Argentina tidak terjadi. Mungkin ada kesalahan teknis," tulis akun tersebut.

Baca juga: Pidato Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Baca juga: Peringatan Dini Gelombang Tinggi BMKG Jumat, 24 September 2021: 7 Wilayah Capai 3-4 Meter

Informasi terkait gempa di laman Volcano Discovery juga telah dihapus.

Dalam keterangan di laman tersebut, tertulis bahwa data telah dihapus karena terjadi kesalahan analisis.

This record was deleted from our database, This can hapen when initial automatic calculations trigger a seismological agency to issue an early earthquake alert at first, which is later corrected or removed during manual revision and analyzing of more seismic data.

(Catatan ini telah dihapus dari database kami. Hal ini dapat terjadi ketika perhitungan otomatis awal memicu badan seismologi untuk mengeluarkan peringatan dini gempa terlebih dahulu, yang kemudian dikoreksi atau dihapus selama revisi manual dan menganalisis lebih banyak data seismik).

Keterangan di laman Volcano Discovery, terkait kabar gempa Argentina.

(Tribunnews.com/Yurika)