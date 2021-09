Rumah yang Menginspirasi Film Horor 'The Conjuring' Dijual 1,2 Juta Dolar AS

Instagram @blackstone.team

Rumah bergaya pertanian di Rhode Island, Amerika Serikat (AS) yang 'konon berhantu' dan menjadi lokasi kejadian seram yang menginspirasi film horor tahun 2013 'The Conjuring' ditawarkan di pasaran pada Kamis kemarin dengan harga yang cukup fantastis yakni sebesar 1,2 juta dolar AS atau setara lebih dari 17 miliar rupiah