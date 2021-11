Berita Foto : Polisi Israel Bentrok Dengan Yahudi Ultra Ortodoks

AFP/EMMANUEL DUNAND

Yahudi Ultra-Ortodoks bentrok dengan pasukan keamanan Israel selama protes terhadap "Women of the Wall", sekelompok aktivis wanita yang mengadvokasi doa pluralistik, di Tembok Barat di Yerusalem pada 5 November 2021. - Women of the Wall mendapatkan kekerasan di Tembok Barat ketika mereka mencoba memasuki alun-alun sambil memegang gulungan Taurat dalam kampanye jangka panjang untuk kesetaraan gender di situs tersebut. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)