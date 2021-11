Wartawan AS dibebaskan junta Myanmar setelah sempat divonis 11 tahun penjara oleh pengadilan militer

Wartawan AS Danny Fenster telah dibebaskan dari penjara di Myanmar setelah dia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara oleh pengadilan militer tiga hari lalu.

Dia "diampuni" sebelum dibebaskan dengan "alasan kemanusiaan", kata pemerintah militer Myanmar.

Pembebasan itu terjadi setelah negosiasi antara junta dan mantan duta besar AS untuk PBB, Bill Richardson.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Fenster telah "salah ditahan selama hampir enam bulan", dan menyambut baik pembebasannya.

Baca juga:

"Kami senang Danny akan segera berkumpul kembali dengan keluarganya, karena kami terus menyerukan pembebasan orang lain yang tetap dipenjara secara tidak adil" di Myanmar, kata Blinken.

Richardson mengungkapkan telah merundingkan pembebasan Fenster dalam pertemuan tatap muka dengan Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer.

Fenster selanjutnya pulang dari Myanmar dalam penerbangan ke AS melalui Qatar.

Danny Fenster and Governor Bill Richardson on the tarmac in Naypyidaw, #Myanmar on November 15, 2021. Photo credit: The Richardson Center #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/0EXcPt4hbk