Pesawat Airbus A340 Mendarat di Antartika untuk Pertama Kalinya

Hi Fly 801 mendekati landasan pacu es.

TRIBUNNEWS.COM - Pertama kalinya dalam sejarah, pesawat Airbus A340 mendarat di Antartika.

Dilansir CNN, perusahaan Hi Fly berada di balik penerbangan tersebut.

Hi Fly mengkhususkan diri dalam sewa basah, artinya mereka menyewakan pesawat dan awak pesawat serta bertanggung jawab menangani asuransi, pemeliharaan, hingga logistik lainnya.

Hi Fly 801 lepas landas dari Cape Town, Afrika Selatan pada Selasa, 2 November.

Kapten Carlos Mirpuri menginjakkan kaki di Antartika.

Pesawat itu ditugaskan oleh Wolf's Fang, sebuah kamp petualangan kelas atas baru di benua paling selatan di dunia, dan membawa persediaan yang dibutuhkan ke resor.

Wolf's Fang adalah proyek baru dari perusahaan pariwisata Antartika kelas atas White Desert .

Awak Hi Fly 801 (dan perjalanan pulangnya ke Cape Town, Hi Fly 802) dipimpin oleh Kapten Carlos Mirpuri, yang juga wakil presiden Hi Fly.

Setiap penerbangan memakan waktu antara lima hingga lima setengah jam, dan tim menghabiskan kurang dari tiga jam di darat di Antartika, yang mencakup 2.500 mil laut.

Landasan es biru di properti Wolf's Fang ditetapkan sebagai bandara Level C, meskipun secara teknis bukan bandara.

Itu berarti hanya kru yang sangat terspesialisasi yang dapat terbang ke sana karena kondisi yang menantang.