Kemlu RI Kembali Selenggarakan BDF 14 di Bali: Tekankan Aspek Kemanusiaan Dampak Pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke 14 secara hybrid pada Kamis (9/12/2021), di Sofitel Nusa Dua, Kawasan Nusa Dua, Bali.

Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan BDF ke 14 memberikan penekanan pada aspek humanity atau kemanusiaan.

Hal ini untuk mengetahui sejauh mana dampak dari pandemi terhadap upaya untuk memajukan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

“BDF kali ini dari sisi tema akan melanjutkan pembahasan BDF 13 sebelumnya, yang mengaitkan perkembangan demokrasi dengan covid-19,” kata Faizasyah pada konferensi pers hari Rabu (1/12/2021).

BDF ke 14 mengambil tema, Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic.

Bali Democracy Forum (BDF) lahir dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Dirjen Kemlu menjelaskan, BDF diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di kawasan melalui praktik berbagi pengalaman (sharing of experiences) dan praktik terbaik (best practices) dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.

“Intinya adalah di tengah berbagai tantangan yang muncul di tengah pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata kelola pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap memberikan yang terbaik sebagai pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan keadilan sosial,” ujarnya.

Faizasyah mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan ekonomi sosial yang sangat berat bagi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Pandemi juga telah menjadi tantangan bagi sistem demokrasi.