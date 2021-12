Virus Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Terbanyak Afrika Selatan dengan 77 Kasus

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 23 negara yang mengonfirmasi adanya kasus Omicron.

Varian baru virus Corona, Omicron, telah terdeteksi di beberapa negara sejak pertama kali ditemukan di Benua Afrika.

Varian Omicron disebut sebagai salah satu yang sangat cepat dalam menularkan virus.

WHO mengklasifikasikan varian Omicron masuk ke dalam kategori variant of concern (VoC), tanpa melalui kategori variant of interest (VoI).

Dikutip dari covid19.go.id, varian Omicron memiliki sejumlah besar mutasi, beberapa di antaranya mengkhawatirkan.

WHO menjelaskan, bukti awal telah menunjukkan lonjakan atau peningkatan risiko infeksi ulang pada varian tersebut, dibandingkan Variant of Concern (VoC) lainnya.

Selain itu, WHO menyatakan varian B.1.1.529 atau Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021.

Situasi epidemiologis di Afrika Selatan telah ditandai oleh tiga puncak berbeda dalam kasus yang dilaporkan, yang terakhir didominasi varian Delta.

Saat ini, terdapat 23 negara yang sudah mengonfirmasi kasus varian Omicron.

Adapun negara terbanyak dengan kasus virus Omicron yakni Afrika Selatan, dengan 77 kasus.