PT Shinko Kogyo Indonesia Dapat Pinjaman Maksimal Rp 20 Miliar dari Bank Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Bank Kerjasama Internasional Jepang (JBIC) dan Bank Hiroshima memberikan pinjaman maksimal Rp 20 miliar kepada PT Shinko Kogyo Indonesi (SKI), Jumat (10/12/2021).

"Dari jumlah tersebut Rp 13,8 miliar berasal dari JBIC," ungkap sumber Tribunnews.com di JBIC, Jumat (10/12/2021).

Melalui induk perusahaannya di Jepang Shinko Kogyo Co Ltd, bank-bank Jepang melakukan kesepakatan dan disetujui pemberian pinjaman tersebut per Jumat ini.

Pinjaman ini dibiayai bersama dengan The Hiroshima Bank Ltd (President: Toshio Betani), dan total jumlah pembiayaan bersama setara dengan Rp 20 miliar.

Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai bisnis manufaktur dan penjualan suku cadang mobil PT SKI di Kabupaten Karawang, Indonesia, dan pinjaman ini akan digunakan untuk memperluas fasilitas manufaktur PT SKI.

Pinjaman ke perusahaan sebelumnya juga disampaikan pada bulan Juli 2019, Maret 2020 dan Mei 2020.

Shinko Kogyo adalah perusahaan kecil dan menengah yang memproduksi dan menjual berbagai suku cadang mobil seperti poros baling-baling dan transmisi.

"Sampai saat ini, kami telah memperluas bisnis kami di luar negeri dengan Thailand, China dan Indonesia. Tetapi kali ini, perusahaan berencana untuk mendapatkan pangsa pasar lebih lanjut di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, melalui ekspansi ke PT SKI," ungkapnya.

Pinjaman ini akan berkontribusi pada pemeliharaan dan peningkatan daya saing internasional industri Jepang dengan mendukung pengembangan bisnis luar negeri dari industri yang sedang berkembang ini dengan pinjaman dalam mata uang rupiah Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan publik Jepang, JBIC akan terus bekerja sama dengan lembaga keuangan regional untuk mendukung secara finansial pengembangan bisnis luar negeri perusahaan Jepang, termasuk usaha kecil dan menengah, termasuk menanggapi kebutuhan keuangan dalam mata uang lokal tersebut.

