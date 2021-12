Pertama Kali, Angkatan Udara AS Pecat 27 Personel yang Menolak Divaksin Covid-19

Handout / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

Dalam gambar selebaran ini disediakan oleh United States Forces Korea, Mayor Angkatan Udara AS Heather Foster berpose untuk foto setelah menjadi penerima pertama vaksin Moderna COVID-19 di Kunsan Air Berdasarkan tanggal 29 Desember 2020 di Kunsan, Korea Selatan. Pasukan Amerika Serikat Korea (USFK) menerima pengiriman pertama vaksin Moderna karena Camp Humphreys dipilih oleh pemerintah AS sebagai salah satu dari empat lokasi di luar benua AS yang akan menerima vaksinasi awal.