7 Anggota Staf yang Ikut Tur Wakil Menteri Pertahanan AS ke Hawaii Terinfeksi Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Juru Bicara Pentagon John Kirby pada Kamis kemarin mengatakan bahwa setidaknya tujuh anggota staf yang bepergian bersama Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Kathleen Hicks ke Hawaii pada pekan lalu, telah dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19).

Tujuh staf itu saat ini sedang menjalani masa karantina, sesuai dengan pedoman yang diterapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.



"Tujuh anggota staf perjalanan dan lanjutan yang menemani Wakil Menteri Pertahanan Hicks dalam perjalanan domestiknya pekan lalu dinyatakan positif Covid-19. Semua anggota staf yang dites positif telah dikarantina, sesuai dengan pedoman CDC," kata Kirby dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Hicks dan anggota staf pribadinya dinyatakan negatif Covid-19.

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (24/12/2021), pada 14 hingga 15 Desember, Hicks mengunjungi situs Departemen Pertahanan di Hawaii dan bertemu dengan Komando Indo-Pasifik AS untuk membahas strategi AS di wilayah tersebut.

Kabar 7 anggota staf yang terinfeksi itu muncul saat AS mengalami lonjakan baru dalam kasus infeksi, rawat inap, dan kematian terkait Covid-19 di tengah meningkatnya prevalensi varian baru Omicron.

Sebelumnya pada Rabu lalu, CDC AS mengatakan bahwa jumlah kasus baru di AS naik seperempat dibandingkan dengan minggu lalu dan mencapai hampir 150.000 per hari.