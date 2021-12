India Blokir Dana Asing untuk Badan Amal Bunda Teresa

Bunda Teresa bersama sejumlah anak saat menjalankan misinya di Kalkuta, India. (US Magazine/Getty Images/Tim Graham)

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah India menolak untuk memperbarui lisensi pendanaan asing bagi badan amal yang didirikan oleh Bunda Teresa, Missionaries of Charity.

Missionaries of Charity memiliki ribuan biarawati yang mengawasi proyek-proyek seperti rumah untuk anak-anak terlantar, sekolah, klinik, dan panti jompo.

Pada Hari Natal (25/12/2021), Kementerian Dalam Negeri India mengumumkan tidak memperbarui lisensi karena adanya masukan yang "merugikan".

Kelompok garis keras Hindu sudah lama menuduh Missionaries of Charity memanfaatkan programnya untuk melakukan kristenisasi.

Seorang biarawati Katolik di Siliguri, India menyentuh foto Bunda Teresa yang pada Minggu (4/9/2016), resmi dinobatkan menjadi santa atau orang suci di Vatikan. (Diptendu DUTTA / AFP)

Missionaries of Charity membantah tuduhan tersebut.

Pada Senin(27/12/2021), Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi bahwa aplikasi pembaruan Missionaries of Charity telah ditolak.

Kementerian juga menegaskan tidak akan mengoperasikan akun pendanaan asing "sampai masalah tersebut diselesaikan".

Sebelumnya, Kepala Menteri Benggala Barat, Mamate Banerjee menuai kritik setelah mencuit bahwa pemerintah membekukan rekening bank badan amal tersebut.

Tetapi, sejak saat itu pemerintah dan negara bagian membantah bahwa akun-akun itu dibekukan.

Badan amal yang berbasis di Kolkata ini didirikan pada tahun 1950 oleh Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik Roma yang pindah ke India dari negara asalnya Makedonia.