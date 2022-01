Dinilai Melakukan Praktik Monopoli Bisnis, Apple Akan Diselidiki CIC

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) yaitu Apple, kembali tersandung masalah mengenai praktik bisnis mereka.

Mengutip dari laman situs The Verge pada Sabtu (1/1/2022), Regulator Kompetisi Bisnis di India memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Apple mengenai praktik bisnis yang dinilai melanggar aturan mengenai monopoli.

Competition Commission of India (CIC), telah membuka investigasi terhadap Apple setelah kelompok nirlaba bernama Together We Fight Society melaporkan adanya dugaan Apple menyalahgunakan posisi dominannya.

Menurut laporan tersebut, Apple memaksa pengembangan untuk menggunakan sistem pembayaran di dalam aplikasi mereka dan hal itu dinilai menyalahgunakan aturan bisnis.

Tidak hanya itu saja, Apple juga disebut mengenakan biaya 30 persen untuk distribusi konten digital berbayar dan menaikkan biaya untuk pengembang aplikasi.

Menurut Together We Fight Society, hal itu dinilai merugikan karena dapat mengganggu kompetisi terhadap pelanggan yang menggunakan aplikasi atau konten digital berbayar yang dihasilkan pengembang.

Pembayaran digital dari Apple juga dinilai mengganggu akses pasar bagi pengembang dan distributor yang berpotensi masuk ke India. CIC juga menyebutkan kasus ini patut diselidiki.