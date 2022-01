6350 Orang Terinfeksi di Camp Militer AS di Jepang, 4141 Orang Adalah Tentara AS

Camp militer AS di Okinawa

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebanyak 6350 orang terinfeksi di dalam camp militer AS yang ada di Jepang dan di antaranya adalah tentara AS sebanyak 4141 orang.

"Jumlah orang yang terinfeksi virus corona baru di area fasilitas Pasukan AS di Jepang adalah 6.350 orang per 19 Januari 2022, di mana 4.141 orang di antaranya adalah Pasukan Militer AS Jepang," ungkap menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi (61) di dalam sidang parlemen Jepang Kamis ini (20/1/2022).

Cluster corona di dalam pangkalan militer AS mungkin telah menyebabkan pandemi nasional di Jepang, tulis majalah Josei Jishin Jumat ini (20/1/2022).

Militer AS telah mengabaikan langkah-langkah pengendalian infeksi Jepang. Latar belakang ini adalah Perjanjian Status Pasukan Jepang-AS yang tidak adil.

“Sejak awal tahun ini jumlah perawat yang positif corona dan tidak bisa bekerja karena kontak dekat bertambah. Di rumah sakit kami, hampir 10 perawat cuti dan tidak bekerja. Bahkan bekerja pada hari libur," ungkap perawat S yang bekerja di sebuah rumah sakit umum di Kota Naha, Prefektur Okinawa.

Di Prefektur Okinawa, strain Omicron telah berkembang pesat tahun ini. Pada 13 Januari, rekor tertinggi 1.817 orang yang baru terinfeksi dikonfirmasi, dan profesional medis juga terus melakukan "kontak dekat".

Bersamaan dengan ini, penerimaan darurat berhenti di 70% rumah sakit inti di Prefektur Okinawa. Itu berdampak besar, seperti membatasi pasien rawat jalan umum.

“Pasien yang tidak bisa menerima keadaan darurat di rumah sakit kami dan berjuang untuk sesaat seperti infark miokard atau stroke diangkut dari Naha ke rumah sakit pusat yang memakan waktu sekitar 40 menit dengan mobil. Awalnya, Corona bisa bertambah menjadi sekitar 30 tempat tidur. Tidak cukup staf untuk tempat tidur sakit. Jadi saat ini ada sekitar 10 tempat tidur. Sudah penuh sesak," tambahnya.

"Gelombang ke-6" ini dimulai bukan dari wilayah metropolitan atau metropolis, melainkan dari wilayah Okinawa, Hiroshima, dan Yamaguchi. Sumbernya diyakini berada di pangkalan militer AS.