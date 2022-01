Bantuan Mengalir dari Seluruh Dunia untuk Tonga, PBB: Pasokan Air Adalah Prioritas Utama

AFP/LACW EMMA SCHWENKE

Foto selebaran ini diambil dan dirilis pada 20 Januari 2022 oleh Royal Australian Air Force dan Australian Defence Force menunjukkan Operator Pergerakan Udara dari Skuadron No. 23 dan Loadmasters dari Skuadron No. 36 menurunkan bantuan kemanusiaan dan peralatan teknik dari C-17A Globemaster III di Bandara Internasional Fua amotu di Tonga setelah letusan 15 Januari dari gunung berapi bawah laut Hunga Tonga-Hunga Ha apai di dekatnya. (Photo by LACW Emma Schwenke / Australian Defence Force / AFP)