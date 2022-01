2 Hari Setelah Terinfeksi Covid-19, Mantan Gubernur Alaska Malah Makan Di Restoran

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Mantan Gubernur Alaska, Sarah Palin terlihat makan malam di Elio's, sebuah restoran di Upper East Side New York City (NYC), Amerika Serikat (AS) pada Rabu malam, dua hari setelah dirinya dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19).

Ibu dari 5 anak itu dinyatakan positif pada 3 tes ekspres terpisah yang dilakukan pada Senin lalu.

Dikutip dari laman Sputnik News, Jumat (28/1/2022), sebuah video yang menunjukkan bahwa Palin tidak memakai masker saat mengobrol dengan teman-temannya sambil menikmati makan malam pun telah beredar secara online.

Perlu diketahui, saat ini aturan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS merekomendasikan siapapun yang dites positif Covid-19 untuk dikarantina setidaknya selama 5 hari dan memakai masker jika berada di sekitar orang lain selama 5 hari berikutnya.

Palin juga telah mengunjungi restoran yang sama pada Sabtu lalu dan makan di dalamnya.

Ia menentang persyaratan kota yang diberlakukan bagi pengunjung restoran untuk memeriksa status vaksinasi klien mereka.

Baca juga: Alaska Hadapi Icemageddon, Suhu Ekstrem Picu Hujan Deras dan Salju Tebal

Manajer operasi di Elio's, Luca Guaitolini dikabarkan membela kunjungan yang dilakukan Palin pada Rabu lalu.

"Malam ini Sarah Palin kembali ke restoran untuk meminta maaf atas keributan yang terjadi terkait kunjungannya sebelumnya. Sesuai dengan mandat vaksin dan untuk melindungi staf kami, kami memberikannya tempat duduk di luar ruangan," kata manajer tersebut.

Palin memang dikenal dengan pandangan anti-vaxx atau anti terhadap vaksinasi Covid-19.

Berbicara selama reli Turning Point USA pada Desember 2021, ia mengatakan bahwa pernyataan yang pernah dibuat oleh Dr Anthony Fauci tentang kekebalan alami tubuh terhadap Covid-19 membuatnya enggan memperoleh vaksinasi.

Berikut pernyataan Sarah Palin saat wawancara di atas panggung dengan Charlie Kirk, salah satu pendiri TPUSA.

'Apakah anda ingat ia (Dr Fauci) mengatakan bahwa 'jika anda terinfeksi Covid-19, anda akan kebal secara alami' Jadi pada saat itu kami dituntun untuk percaya bahwa kami tidak perlu disuntik. Kami yang mengalami Covid-19 sudah memiliki kekebalan alami, sekarang kami masih harus mendapatkan suntikan? Saya hanya akan mendapatkan suntikan vaksinas jika saya mati, saya tidak akan melakukannya dan mereka juga lebih baik tidak menyentuh anak-anak saya'.