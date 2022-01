Kasus Kekerasan Seksual Belum Berakhir, Pangeran Andrew Lepaskan Keanggotaan Golf Eksklusif

TRIBUNNEWS.COM - Pangeran Andrew telah melepaskan keanggotaan klub golf kehormatannya di tengah penantian persidangan kasus pelecehan seksualnya di AS.

Dilansir Independent, The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews pada hari Jumat (28/1/2022) mengkonfirmasi Duke of York, mantan kapten di klub terkenal itu, telah mundur.

Seorang juru bicara mengatakan dalam sebuah pernyataan:

"Saya mengonfirmasi bahwa Klub Golf Kerajaan dan Kuno St Andrews telah menerima pemberitahuan bahwa Duke of York akan melepaskan Keanggotaan Kehormatannya."

"Kami menghormati dan menghargai keputusannya."

Andrew (61), sedang digugat oleh Virginia Giuffre, juga dikenal sebagai Virginia Roberts, atas kerugian emosional yang dideritanya.

Kombinasi gambar yang dibuat pada 12 Januari 2022 ini menunjukkan HakimPangeran Andrew, Duke of York dari Inggris, pada 11 April 2021 di Windsor, Inggris, dan Virginia Giuffre pada 22 Oktober 2019 di New York City. (AFP)

Wanita berusia 38 tahun itu menyebut dirinya diperdagangkan oleh mendiang pedofil Jeffrey Epstein dan rekannya Ghislaine Maxwell.

Giuffre dipaksa untuk berhubungan dengan sang pangeran ketika dia berusia 17 tahun.

Duke of York telah membantah tuduhan itu dan mencoba membatalkan persidangan.

Anak ketiga Ratu Elizabeth II mengajukan 11 alasan mengapa kasus tersebut harus dihentikan.